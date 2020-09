Geisy Arruda quase mostra demais ao filmar o próprio corpo com calcinha minúscula

Rio - Geisy Arruda segue provocando seus seguidores nas redes sociais. Neste final de semana, Geisy postou no Instagram um vídeo em que filmou o próprio corpo. Nas imagens, ela mostra a barriga e a minúscula calcinha do biquíni enquanto se bronzeia. "Feliz Dia do Sexo. Mãe tá on", escreveu Geisy na legenda do vídeo.

O vídeo teve mais de 449 mil visualizações e rendeu vários elogios a Geisy. "Tá no ponto", disse um rapaz. "Minha musa preferida. Meu fetiche diário", se derreteu outro homem. "Sabe ser linda e gostosa", disse outra pessoa.