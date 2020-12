Duda Nagle, Zoe e Sabrina Sato Reprodução

Publicado 02/12/2020 15:07

Zoe virou meme após ter os cabelos cortados pela mãe, Sabrina Sato. Nas redes sociais, chegaram a comparar a menina com Samuel Rosa. Depois desse acontecimento, Duda Nagle pediu para que a esposa não cortasse mais a franja da filha.

Em um vídeo publicado no canal do YouTube da apresentadora em comemoração ao aniversário de Zoe, Duda se diverte ao fazer o pedido. "Amor, me promete uma coisa?", questionou o filho de Leda Nagle no aniversário da filha. "Hum", disse Sabrina. "Não corta mais o cabelo da Zoe não", pediu o ator, rindo.

Sabrina também ri e diz que o cabelo da menina ficou lindo.