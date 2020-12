Fátima Bernardes Reprodução

Em uma publicação nas redes sociais, Fátima Bernardes revelou que está com câncer no útero.

"Estou bem. Depois de uma série de exames de rotina, hoje recebi o diagnóstico de um câncer de útero em estágio inicial. Vou me afastar por uns dias do trabalho pra fazer a cirurgia. Como sempre usei minhas redes com total franqueza e verdade, preferi eu mesma passar essa informação para todos que me acompanham. Enquanto isso, aproveito o aconchego dos meus pais, filhos, do meu amor e dos amigos próximos. E já agradeço pelo carinho, pelas boas energias de todos aqui. Logo, logo estarei de volta para nossos encontros", explicou.



Nos comentários, vários famosos enviaram mensagens de apoio à Fátima. "Tenho certeza de que tudo dará certo. Conte sempre com o meu apoio, minha amizade e as orações de sempre", escreveu Lair Rennó.

O humorista Paulo Gustavo publicou: "Tá tudo certo amada!!! Nada vai acontecer! Opera, tira da frente, descansa, recupera e volta logo pra alegrar nossas manhãs com nossos encontros!", publicou.



Vera Fischer, Mônica Martelli, Angélica, Tatá Werneck, Maisa e Felipe Andreolli também enviaram mensagens positivas para a apresentadora.

