Chef Rafa Gomes e cardápio do novo restaurante Emi Parente

Por O Dia

Rio - Com 18 anos de carreira e responsável pelo sucesso dos restaurantes Itacoa Paris e Rio, o campeão do MasterChef 2018 Rafa Gomes encara um novo desafio: assinar um cardápio a base de carne suína para o novo food hall – Taste Lab - do NorteShopping. Seu Porkinn’ é o nome do mais novo empreendimento do grupo BFW e que terá a frente as receitas do renomado chef. O projeto tem o conceito fast casual, ou seja, um cardápio elaborado, servido de maneira rápida e sem serviço de mesa, porém com ingredientes frescos e preparo diferenciado.

“Estamos dando destaque a carne suína que por muitos anos foi estigmatizada. A gastronomia atual tem provado que ela é muito saudável e saborosa, além de ter requinte e poder ser usada em muitas receitas, ganhando, inclusive, muitos prêmios internacionais”, comenta o Chef Rafa Gomes.

Uma das principais características do chef no restaurante Itacoa, que no Rio fica no VillageMall, sempre foi utilizar produtos frescos e de qualidade, além de inovar em seus pratos. E no Seu Porkinn´não será diferente. Com muitas opções para se deliciar, o cardápio terá Croquete de porco na lata, Porpoca (torresminho de panceta), Porkovo (bolovo temperado de porkinn´), Porkinn’Dog (hot dog crocante) com fritas e picles, Porkinn’giana (parmegiana de porco queijo gratinado e molho de tomate caseiro) e dip de baroa, Risottinn´ de porco na lata com rúcula e espuma de provolone, Porkinn’ Bowl (bowl de massa de pastel crocante com carne de porco na lata, porkinn’ rice, salsa de guacamole e vinagrete de tomate), Pulled Porkinn’ com BBQ e cole slaw (sanduíche de porco BBQ, cole slaw, picles). A ideia é levar o negócio para vários lugares do Brasil nos próximos anos, tornando Seu PorKinn’ um projeto nacional.

O BFW lança também uma nova loja da Grand Cru no Taste Lab.

O Taste Lab – coletivo gourmet é o novo conceito de food hall exclusivo da brMalls que tem como propósito mostrar um novo jeito de fazer gastronomia de uma forma descomplicada e democrática. Inspirado nos maiores centros gastronômicos da Europa e EUA, a administradora aposta na mistura de experiências que envolvam comida, arte e entretenimento em espaços que valorizam a socialização entre os mais diversos públicos, com a integração de ambientes indoor e outdoor.



Serviço:



Seu Porkinn’



Taste Lab - Norte Shopping - Av. Dom Hélder Câmara, 5474 - Cachambi, Rio de Janeiro - RJ, 20771-004



Informações https://www.instagram.com/seuporkinn/