Antonio Casagrande e Zilu nos Estados Unidos Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 07/12/2020 11:44 | Atualizado 07/12/2020 11:47

Rio - Zilu Godói se declarou para o namorado, Antonio Casagrande, no Instagram, nesta segunda-feira. "A medida do amor é amar sem medida! Te amo", escreveu a ex-mulher de Zezé Di Camargo ao postar uma foto em que aparece abraçadinha com o namorado.

Zilu e Antonio completaram oito meses de relacionamento neste mês. Ele é dono de um restaurante brasileiro em Miami, nos Estados Unidos.

