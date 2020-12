Cenas do documentário ’AmarElo’, de Emicida para a Netflix Netflix

Por O Dia

Publicado 08/12/2020 09:26

Rio - Estreia hoje o aguardado documentário do rapper, escritor e pensador contemporâneo Emicida, AmarElo - É Tudo Pra Ontem, na Netflix. O longa, com 90 minutos de duração, joga luz sobre a história da cultura brasileira e evidencia acontecimentos, movimentos e personagens negros que foram responsáveis pela formação histórica e cultural do país, mas foram invisibilizados ao longo dos anos. O artista costura a narrativa com outro marco na linha do tempo: o show que ele fez no Theatro Municipal de São Paulo em 2019.