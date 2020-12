Leda Nagle Reprodução Internet

Por iG

Publicado 08/12/2020 14:31 | Atualizado 08/12/2020 14:32

Recentemente, Leda Nagle publicou um vídeo nas redes sociais para falar sobre a recuperação da Covid-19 . A jornalista, de 69 anos, chegou a ficar internada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, após contrair a doença.

fotogaleria

Publicidade

No vídeo, Leda Nagle afirma que a ivermectina pode ter ajudado a controlar os sintomas do novo coronavírus. “Vitamina D em dose cavalar, direto, tudo isso eu fiz, zinco, ivermectina de quinze em quinze dias. Agora é o seguinte: os médicos admitem, eu falei com vários, eles foram muito atenciosos, que a ivermectina de quinze em quinze dias pode ter ajudado meus sintomas a não serem tão fortes”, disse ela, ao lado do filho, Duda Nagle.

Publicidade