Mayra Cardi Reprodução

Por O Dia

Publicado 17/12/2020 19:07 | Atualizado 17/12/2020 19:30

Mayra Cardi se pronunciou sobre as acusações de que estaria sendo investigada pelo Ministério Público por bigamia. Nas redes sociais, a coach ironizou o fato.

"Peguei meu celular, que tava bombando, e aí o povo tudo me perguntando de uma notícia mentirosa que está saindo por aí, que eu sou a dona Flor e seus dois maridos. Meu amor, tô achando que eu vou casar com 3, ou com 4, porque como vocês sabem eu gostei tanto, o meu casamento foi tão maravilhoso, e agora eu acho que eu vou casar com mais dois maridos, quem sabe", ironizou Mayra em seus stories do Instagram.

"Óbvio que eu tô debochando, tá, minha gente? Óbvio. Tem um ou dois sites, que originaram essa notícia mentirosa. Por que sim, existem várias mentiras nessas matérias que estão saindo por aí, e obviamente que eles vão ser devidamente processados, tá? Amanhã mesmo eu saio com uma resposta. Agora, eu pergunto, se tem coisas que estão rolando em segredo de justiça, que tipo de informação vocês estão recebendo e como? Porque isso é crime", disse.

"Só vim avisar isso pra vocês, minhas mulheres, porque 95% do meu público é mulher, porque quem manda é a gente, vim avisar vocês porque vocês devem estar curiosas. Eu estou saltitante, feliz e plena. Nem tudo que vocês veem é exatamente como vocês leem. Não acreditem em tudo. Tá tudo bem, tá tudo maravilhoso, só estaria melhor se eu pudesse casar com 3, ou com 4, porque corna nunca mais, não há lei que me pare", brincou.