Nicette Bruno Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 17/12/2020 21:34 | Atualizado 17/12/2020 21:41

Circulou, nesta quarta-feira, alguns boatos de que Nicette Bruno teria falecido. A atriz está internada na Casa de Saúde São José, no Humaitá, Zona Sul do Rio, por complicações do coronavírus. Nas redes sociais, Paulo Goulart Filho desmentiu a notícia em um vídeo no Instagram.

fotogaleria

Publicidade

"Circularam notícias de que minha mãe tinha falecido. É fake news. Ela está lá em estado grave. Infelizmente as pessoas se aproveitam desse estado delicado da família, mas não é verdade. Vamos continuar com a nossa fé e esperança. Não acreditem no que as pessoas falam. Minha mãe continua firme e forte na luta", explicou.

Publicidade

A assessoria do hospital também reforçou o aviso do filho da atriz. "Ela segue em estado grave, não faleceu. É fake news", explicou.