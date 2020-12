Andressa Urach e Thiago Lopes Bruno Dias / Divulgação

Por O Dia

Publicado 24/12/2020 16:38

Rio - Andressa Urach usou as redes sociais para desabafar. A ex pastora e influencer rebateu críticas que tem sofrido após o casamento com o marido Thiago Lopes.

"Eu sei que tem muitas pessoas que torcem pela minha felicidade, que oram por mim. E tem pessoas que infelizmente não conhecem o amor, não conhecem a Deus. Se dizem crentes, mas as pessoas que mais me julgam, quando eu entro no perfil delas está escrito que elas acreditam em Deus. Eu discordo disso porque quem conhece Jesus não julga, pelo contrário", disse.

"Eu estou muito feliz e vou compartilhar minha felicidade sim nas redes sociais. Eu não acredito que inveja pega porque quem tem Jesus não acredita em macumba, em inveja, vive a felicidade, transborda a felicidade(...) Eu tenho amor dentro de mim e cada um dá o que tem", continua.

"Os incomodados que se incomodam com a minha alegria, com a minha felicidade, eu peço que se retirem da minha rede social", encerrou.

Andressa havia publicado mais cedo uma série de imagens direto de sua noite de núpcias.

"Meu amigo, marido, amante e pai dos meus filhos. Te amo, amor, valeu a pena esperar tantos anos em Deus para te encontrar! Você me completa em tudo", escreveu ela no Instagram ao compartilhar o ensaio feito por Bruno Dias.