Publicado 28/12/2020 16:15 | Atualizado 28/12/2020 16:17

Tatá Werneck falou sobre o processo aberto pela RedeTV! contra ela, após uma piada feita durante o "Prêmio Multishow" deste ano.

No Twitter, a humorista ironizou a situação. "Com medo da Globo e do Multishow descobrirem que faço piadas muito piores sobre o orçamento deles", escreveu.

C medo da globo e multishow descobrirem que faço piadas mto piores sobre o orçamento deles — Tata werneck (@Tatawerneck) December 28, 2020

Segundo a ação, os advogados da RedeTV! dizem que Tatá ironizou a qualidade de sua roupa e a associou "de forma totalmente descabida ao orçamento e à qualidade técnica" da emissora.

Na ocasião, Tatá brincou com o vestido que usava durante a premiação. "Gente, não repare, eu vim de moto direto, entendeu? Eu vim assim. Peguei no varal, tá molhada ainda. Isso aqui é o orçamento de uma grade da RedeTV!. Pelo amor de Deus gente, não quero que vocês reparem".