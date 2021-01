Por O Dia

Publicado 06/01/2021 15:30 | Atualizado 06/01/2021 16:09

Bárbara Evans surpreendeu ao usar as redes sociais nesta quarta-feira para informar que está hospitalizada. A filha de Monique Evans explicou que passou por um procedimento para retirar gordura do braço direito e contou mais detalhes sobre a cirurgia.

fotogaleria

"Já estou com o braço fininho. Só minha voz que não é a minha ainda (risos) por conta da intubação. Estou com um pouquinho de dor de garganta, mas estou bem. Já já estamos em casa", disse. Bárbara também aproveitou para agradecer o apoio que recebeu. "Saiu [muita] gordura do meu braço. Todo mundo me apoiou, falou que eu deveria fazer sim. Não teve um comentário ruim. Agradeço pelo apoio de vocês", concluiu.