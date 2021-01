Por iG

Publicado 06/01/2021 15:40 | Atualizado 06/01/2021 15:42

A Record está entre os assuntos mais comentados no Twitter, nesta quarta-feira. A emissora está sendo acusada de racismo por exibir uma reportagem associando Beyoncé à magia negra. Na matéria do programa "Fala Que Eu te Escuto", o canal de televisão se propõe a explicar o que é esse tipo de magia e fala sobre uma denúncia que a cantora recebeu por supostamente ter enfeitiçado uma baterista que fazia parte da banda dela.



Em pleno 2021, a @recordtvoficial fez uma matéria insinuando que Beyoncé pratica “magia negra e bruxaria”.



Enquanto falavam essas atrocidades, a emissora usou imagens de “Black Is King”, filme de Beyoncé que exalta a cultura africana! #RecordRacista pic.twitter.com/okcyDUbPx3 — Beyoncé Access (@beyonceaccess) January 6, 2021

Nas redes sociais, muitos internautas ficaram revoltados com a reportagem. As pessoas ficaram muito indignadas com o fato de a Record ter usado imagens do filme musical "Black is King", no qual a diva pop exalta as culturas negras e africanas, pois se trata de um ato racista e de intolerância religiosa.A reportagem fala que Beyoncé tem uma carreira sólida e com poucas polêmicas, mas uma delas assustou até os fãs. A narradora fala que a artista "teria praticado rituais de magia negra contra uma ex-integrante de sua banda. A ex-baterista de Queen B, Kimberly Thompson, levou o caso para a polícia. Denunciou Beyoncé pelos supostos atos de bruxaria. Na época, Kimberly disse que a cantora recorreu à magia negra lançando feitiços de abuso sexual contra ela".