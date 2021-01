SBT logo Reprodução da internet

Por iG

Publicado 06/01/2021 16:58 | Atualizado 06/01/2021 17:00

Os mineiros estão sentindo falta de Stanley Gusman à frente do 'Alterosa Alerta', da TV Alterosa, afiliada do SBT em Belo Horizonte, já que o apresentador está internado com Covid-19. Por causa da doença, ele está sendo substituído no telejornal policial por Ricardo Carlini e Pablo Tiago.



Segundo informações do NaTelinha, o jornalista está na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Villa da Serra, em Nova Lima, região metropolitana da capital mineira



No Instagram, a irmã de Gusman escreveu uma mensagem e pediu orações. "Esse aqui é o meu irmão. Ele é um pedaço de mim. Eu não imagino a minha vida sem ele. Ele é insubstituível na minha vida e na minha família! E eu estou aqui para pedir a oração de todas as pessoas que lerem essa mensagem para que Deus traga a cura sobre a vida dele, sobre o corpo dele".

