Publicado 06/01/2021 19:15

Marcela McGowan, ex-participante da última edição do "Big Brother Brasil", revelou que tentou continuar o relacionamento com Daniel Lenhardt após sair do reality. Em entrevista à revista "Quem", a médica também falou sobre seu atual relacionamento com Luiza, da dupla com Maurílio.



"Quando a gente saiu do BBB, a gente tentou. Não rotulamos, mas nos encontramos algumas vezes, ficamos juntos, mas fomos entendendo que não era isso e nos tornamos apenas amigos. Mas, enquanto a gente tentava, muita gente não sabia disso. Foi um processo muito pessoal e dolorido que escolhemos não mostrar porque a gente estava ainda tentando alinhar e ver se aquilo ia dar certo", contou.