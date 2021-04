Por O Dia

Publicado 08/01/2021 00:00

Instalado no Bangu Shopping, o Mundo dos Blocos é um espaço feito para toda a família e promove a diversão e a interatividade. A atração tem blocos gigantes para as crianças montarem. Além disso, também há atividades de pintura, recreação infantil e escorrega.

O espaço reservado para a recreação fica na praça de eventos do shopping. São permitidas crianças entre três e dez anos, que devem entrar desacompanhadas dos pais que, mesmo não podendo entrar, podem monitorar os pequenos de perto enquanto brincam.

O Bangu Shopping também terá a Vila Diverkids, um espaço com atrações diárias focadas no desenvolvimento educacional e na recreação dos pequenos.

Todas as atrações vão operar com 50% da capacidade, obedecendo as medidas sanitárias decretadas pelo governo. Os ingressos custarão R$ 16 e as crianças poderão permanecer 15 minutos no brinquedo.