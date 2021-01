Flávia Alessandra e a filha Reprodução

Publicado 08/01/2021 18:23 | Atualizado 08/01/2021 18:24

Flávia Alessandra compartilhou um clique fofo, nesta sexta-feira, ao lado da filha caçula, Olívia, de 10 anos.

As duas fizeram uma trilha e aproveitaram para se refrescar em uma cachoeira. As duas estavam acompanhadas por amigos e fizeram a trilha que terminava na Cachoeira dos Primatas, na Barra da Tijuca no Rio.