Por iG

Publicado 08/01/2021 18:35 | Atualizado 08/01/2021 18:36

A atriz Sthefany Brito encantou seus seguidores, nesta quinta-feira, ao compartilhar no Instagram uma retrato inédito de seu filho.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sthefany Brito (@sthefanybrito)

Na foto, a irmã de Kayky Brito mostra o rosto do filho e conta que ele veio ao mundo com mai de 4 quilos.“TBT do dia que minha vida inteira se resumiu a 4.230kg e 54cm (A gente sabia que ele vinha grandinho, mas nem tanto!! Fiquei chocada com o bebezão que cresceu aqui dentro de mim… e o tamanho da minha barriga fez sentido!)”, escreveu ela na publicação.