Kim Kardashian Reprodução Internet

Por iG

Publicado 08/01/2021 18:42 | Atualizado 08/01/2021 18:44

Recentemente a imprensa internacional têm apontado que Kim Kardashian e Kanye West estão passando por um processo de divórcio. Em meio a tudo isso, nesta sexta-feira (08), a socialite revelou em sua conta do Instagram que está participando de estudos bíblicos junto de sua irmã, Kourtney Kardashian.

"Quando Kourtney Kardashian e eu aparecemos combinando nossas SKIMS para os estudos bíblicos", escreveu ela na legenda da foto, fazendo referência à sua marca de roupas.



De acordo com o The New York Post, o motivo para a crise na relação de Kanye West e Kim Kardashian teria sido a candidatura do rapper à Presidência dos Estados Unidos.