Os 'sobreviventes' Gary Golding e Blair Braverman na temporada de 2019 de "Largados e Pelados" Reprodução

Por iG

Publicado 08/01/2021 19:25

A Discovery anunciou nesta sexta-feira (8) que vai produzir neste ano uma versão brasileira do Largados e Pelados, reality show em que os participantes têm que sobreviver em um local inóspito sem roupas. Segundo a empresa, trata-se de um pedido antigo feito pelos fãs do programa.



As inscrições serão abertas no domingo (10) e poderão ser feitas pela internet. De acordo com as informações já disponíveis no site, os interessados devem enviar um vídeo na horizontal, com até 2 minutos de duração, contando por que você deve ser escolhido para participar da primeira temporada de Largados e Pelados - Brasil.



Também é preciso preencher um questionário falando sobre as condições físicas atuais do candidato, a razão pela qual ele quer viver essa aventura e qual seria a maior preocupação no caso de ser selecionado. O canal pago avisa que os participantes precisam ser maiores de idade e que o ideal é tenham experiência prévia em sobrevivência em ambientes hostis. O período de inscrições vai até 28 de fevereiro.



A cada programa, uma dupla de desconhecidos é levada para um local inóspito, onde se encontra pela primeira vez. Nus, eles recebem uma espécie de bolsa de couro em que há um transmissor de microfone sem fio, um mapa, uma câmera e um diário. Precisam se aproveitar dos recursos à sua volta para sobreviverem 21 dias.



Exibido desde 2013, o programa se tornou um dos maiores sucessos do canal pago e gerou derivados como Largados e Pelados - A Tribo e Largados e Pelados: Sozinhos, que também aparecem entre as maiores audiências do canal.