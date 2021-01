Sabrina Sato com o marido e a filha Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 09/01/2021 10:31

Rio - Volta e meia, o corpo de Sabrina Sato volta a ser assunto nas redes sociais. E, dessa vez, não foi diferente. Em uma postagem despretensiosa ao lado do marido Duda Nagle e da filha Zoe, foi a apresentadora que, de biquíni, chamou a atenção pelo corpo definido e bronzeado.



Na legenda, Sabrina entregou o lugar em que a família passa o fim de semana. “É nóis aqui no copa”, escreveu fazendo referência ao clássico hotel Copacabana Palace, na zona sul do Rio de Janeiro.



Nos comentários, o assunto era a no forma da apresentadora, além dos elogios à família.