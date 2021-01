Por O Dia

Rio - Temos uma nova Zé Gotinha na área? Na madrugada deste sábado, Anitta se ofereceu, pelos stories do Instagram, para ser o rosto da campanha de vacinação contra a covid-19 desenvolvida pelo Instituto Butantan.

“Se a galera do Butantan quiser que eu seja o rosto da campanha para estimular a galera à vacinação, eu posso ir lá tomar essa vacina primeiro de geral. Só para falar: ‘tomem sim, gente’. E a galera vai e acompanha em tempo real que eu não vou virar jacaré. Vai ser tudo”, disse a cantora, que logo explicou que era uma brincadeira.“Eu tô brincando... É desculpa esfarrapada para furar fila”.De férias nos EUA, Anitta contou que conversou com um motorista americano sobre a vacina contra a covid-19. “O primeiro assunto que ele puxou comigo”, disse a cantora, que explicou sobre a existência do sistema brasileiro de saúde gratuito, o SUS, que não existe lá.