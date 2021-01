Duda Reis Reprodução Instagram

Publicado 09/01/2021 11:44

Rio - Depois de Giovanna Ewbank revelar que estava apaixonada por Regé-Jean Page, ator que interpreta o Duque de Hastingns na série ‘Bridgerton’, chegou a vez da atriz Duda Reis, ex-namorada do cantor Nego do Borel, demonstrar carinho pelo protagonista da Netflix.



Fisicamente parecida com Phoebe Dynevor, par romântico de Regé na série, Duda posou para foto compartilhada no Instagram e se disse à espera do Duque em legenda em inglês. “Aguardando pelo duque assim”, escreveu.