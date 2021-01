Por O Dia

Publicado 10/01/2021 09:51

Rio - Claudia Raia tem mostrado a alegria nas férias ao lado do marido Jarbas Homem de Mello e de amigos. Agora foi a vez da musa mostrar a boa forma mais uma vez em um passeio de barco ao lado do amado.

De biquíni, a atriz colocou o pernão para jogo e posou de biquíni. Na legenda, a atriz explicou como estava o seu clima no fim de semana. “Mood de sábado: solzinho com muito amor”, escreveu.O casal está de férias na Bahia desde o final de dezembro. O local foi escolhido para as celebrações de réveillon.