Por O Dia

Publicado 09/01/2021 12:37 | Atualizado 09/01/2021 12:46

Aos 54 anos, Claudia Raia revela que anda tem muito fogo e que sua sexualidade é aflorada. "Eu sou uma transarina. Acho um ato delicioso, um ato alegre. Acho que o gozo é uma explosão de alegria, de vida. Eu acho que transar é uma coisa muito legal, eu adoro transar. Acho uma coisa maravilhosa você ter isso dentro de você e compartilhar com quem você ama", assume.

Convidada do programa de Angélica no Globoplay, 'Cartas para Eva', Claudia também fala sobre o feminismo. "Quero deixar claro que o feminismo não é o contrário do machismo, não é destruir o homem, ou querer ser mais que o homem. Hoje, as mulheres têm que falar sobre isso [sexo]. As mulheres que criticam falar sobre isso, na minha opinião, acho que são mulheres que não sabem viver de outra forma", diz a mãe de Enzo e Sophia.