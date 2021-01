Marcos Palmeira acompanha aula de surfe da filha

Rio - Marcos Palmeira levou a filha, Julia Mautner, fruto de seu relacionamento com Amora Mautner, para a aula de surfe, na Praia do Leblon, na Zona Sul do Rio, na manhã desta segunda-feira. Orgulho, o ator companhou os progressos da adolescente de 13 anos em cima da prancha.

Relatar erro