Vinny Divulgação

Por O Dia

Publicado 13/01/2021 15:31

Rio - O cantor Vinny estreia a segunda temporada do programa "Estúdio Cabeça" em formato live, nesta quinta-feira, às 19h. No primeiro programa, ele recebe a banda LS Jack, que vai falar sobre música na pandemia. Eles também vão lançar o EP "LS Jack & Vinny VOLUME 1". O programa será exibido no Facebook Estúdio Cabeça e na página clamusicaevideo, no YouTube.