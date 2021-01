Flavia Pavanelli reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 13/01/2021 18:17 | Atualizado 13/01/2021 18:24

Cotada como um dos possíveis nomes a fazer parte do elenco do "Big Brother Brasil", Flavia Pavanelli agitou as redes sociais nesta quarta-feira. A influencer comentou uma publicação de Boninho, diretor do reality, e deixou os seguidores mais confiantes de que ela irá participar do programa.

No Instagram, Boninho postou uma foto de uma decoração de um dos quartos da casa. Na legenda, o diretor escreveu: "Mais um pedacinho da casa. Esse quarto promete". Nos comentários, Flavia escreveu: "Ansiosa".

Recentemente, Flavia Pavanelli fez a temperatura subir ao posar para um ensaio de fotos em Fernando de Noronha. Com um biquíni preto, a atriz e digital influencer esbanjou sensualidade e exibiu suas curvas perfeitas. Em meio aos boatos de que Flavia está no elenco do 'BBB 21', Boninho comentou uma das imagens e causou furor entre os internautas. "Chega, tá na hora de voltar", postou o diretor do reality.

