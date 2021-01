Marina Sena Divulgação/Sarah Leal e Bernardo Silva

Por O Dia

Publicado 14/01/2021 14:10 | Atualizado 14/01/2021 14:18

Rio - A estrela de Marina Sena brilha muito por onde ela passa. Tem sido assim no "Rosa Neon" e em "A outra banda da lua", grupos que a vocalista tem emprestado seu talento nos últimos anos. Agora a norte-mineira de Taiobeiras começa um novo passo na carreira e lança o primeiro single do seu álbum de estreia, com canções autorais. "Me toca" chega no próximo dia 14 com produção de Iuri Rio Branco através do selo Alá e distribuição da Altafonte.

fotogaleria

Publicidade

Um clipe dirigido por Vito Soares e Eliza Guerra acompanha o lançamento da nova musa do pop nacional. "Esta faixa representa bastante o que é o disco como um todo: ritmo, sensualidade e leveza", define a cantora. "Foi a última música que a gente compôs, já depois de entender o rumo do álbum. Por isso ela é mais direta, e vai exatamente no ponto chave da questão, com a complexidade e a simplicidade andando juntas", explica.

Marina não gosta de rotular seu trabalho. "Mas, se existisse o gênero 'gostoso' eu falaria que meu som é exatamente esse", conclui. E "Me toca" traz exatamente essa sonoridade envolvente carregada de sedução, versos simples, inteligentes e certeiros. Tudo interpretado por uma voz singular e marcante. " Espero que a galera que curte meu som goste do resultado e que novas pessoas venham a conhecer meu som. Mas, é bom ressaltar: me toca, mas só depois da vacina", acrescenta Marina.