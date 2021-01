Por O Dia

Publicado 14/01/2021 16:44 | Atualizado 14/01/2021 16:45

Após o anúncio sobre a eficácia da CoronaVac, vacina desenvolvida pelo Instituto Butantã, ocorrido na última quinta-feira, 07/01, o Spotify registou um aumento de 284% no consumo da música Bum Bum Tam Tam na plataforma entre os ouvintes brasileiros, em comparação ao início do mês.

A alta se deu após a avalanche de memes que pipocaram nas redes sociais, ligando o sucesso da vacina, ao hit de MC Fioti , levando o tema até mesmo aos trend topics do Twitter. Entre os estados, São Paulo registrou a maior alta, com 265% de aumento do consumo da música, durante o mesmo período.