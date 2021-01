Grazi Massafera e Caio Castro Reprodução

Por O Dia

Publicado 16/01/2021 15:09 | Atualizado 16/01/2021 15:10

Após alguns boatos de que Grazi Massafera e Caio Castro haviam se separado correrem pelas redes sociais, o casal apareceu juntinho em uma foto em um jantar com amigos nesta sexta-feira.

fotogaleria

Publicidade

Caio está em Noronha desde semana passada. Por lá, o ator mergulhou, pescou e até fez passeios de barco. Grazi chegou para encontrar o namorado recentemente.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fabi Noronha (@fabidesanctis)

Publicidade

Recentemente, internautas colocaram os nomes dos atores Caio Castro e Grazi Massafera entre os assuntos mais comentados do Twitter na madrugada desta quarta-feira. Eles especulavam que os dois haviam terminado o namorado porque a atriz apagou, pelo menos, parte das fotos do casal de seu perfil no Instagram. Mas, em seguida, ambos negaram a informação.