Fiuk reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 16/01/2021 18:38 | Atualizado 16/01/2021 18:44

Nome forte entre os famosos que possivelmente estarão no "Big Brother Brasil 21", da Globo, Fiuk postou uma foto nas redes sociais com a expectativa de despistar seus seguidores de que será um dos confinados. Entretanto, o tiro saiu pela culatra.

Na sexta-feira, o atro e cantor compartilhou em seus Stories do Instagram, alguma imagens, onde, supostamente, estaria fazendo uma nova tatuagem. Fiuk tentou das a entender que seria em momento real, mas os fãs identificaram alguns "erros" na postagem.



Internautas apontaram que o cantor esteve no estúdio no ano passado e, coincidentemente, usava a mesma máscara de proteção no registro postado nessa sexta. Contudo, Fiuk aparece com camisetas diferentes nas imagens, deixando o povo com a pulga atrás da orelha.



Acontece que um perfil que repercute notícias sobre famosos, na mesma rede social, levantou a suspeita. "Acontece que seu tatuador já tinha postado no dia 30 de agosto de 2020 tatuando o mesmo local do cantor, inclusive o Fiuk estava com a MESMA máscara, só mudou a estampa da camisa. Hummm, será?”, escreveram. E aí? É fato ou fake?



Post de Fiuk Instragram