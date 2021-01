Por iG

Publicado 17/01/2021 09:55 | Atualizado 17/01/2021 09:57

Neste sábado, Marieta Severo, conhecida por atuar em novelas da Globo, atualizou sua conta no Twitter para falar sobre sua experiência com a Covid-19 e incentivar a vacinação.

"Eu queria falar com vocês sobre a minha experiência de ter tido covid. Falar do meu medo, do meu pânico, e o que é passar por essa doença", iniciou a atriz.