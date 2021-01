Anitta Reprodução do Instagram

Por O Dia

Publicado 17/01/2021 19:16

Feliz da vida com a notícia da vacina emergencial contra a Covid-19 aprovada no Brasil, Anitta fez uma dancinha especial para celebrar umas das notícias, neste domingo. A Poderosa, claro, requebrou ao som do hit "Bum Bum Tam Tam", de MC Fioti, e declarou que pretende fazer muita festa celebrar.



"Vacinaaaa! Gente, estou cheia de perguntas. Aonde é que a gente descobre quanto tempo vacina todo mundo que está na linha de frente e aí pode botar os nossos familiares que são maiores de 60, tipo minha mãe para tomar essa vacina? Amém!", disse ela.

Publicidade

Numa sequência de vídeos publicados no Instagram, ela continuou. "Eu sonhando com o mundo inteiro vacinado. Acho que eu ficaria na fila assim, sabe quando vai na fila de banco. Ficaria 700 dias na fila em pé esperando. Adoro fila. Que delícia de fila", disse.

A funkeira prometeu uma festa após a vacinação geral para celebrar os aniversários que não foram celebrados na quarentena. "Vai ser uma semana de festa. Pode dormir nos quartos, vai e volta. Festa rolando. Vários bolos... Na verdade, pode ser 12 dias de festa. Cada dia um signo, um bolo e parabéns. Tem que ter um marketing envolvido para pagar a conta depois. Mas já deixa marcado na agenda: festival na minha casa".