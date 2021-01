Preta Gil Reprodução do Instagram

Preta Gil aproveitou o início de 2021 para mudar de endereço. É que a cantora revelou, neste domingo, em seu Instagram, que comprou de uma nova casa no Rio de Janeiro. Ela posou ao lado do marido, Rodrigo Godoy, em frente ao imóvel e anunciou a novidade.



"Hoje recebemos as chaves da nossa nova casa, uma promessa de minha mãe Oxum em nossas vidas! Estamos muitos felizes e gratos a Deus e os orixás! Agora vamos com tudo porque teremos muita, muita obra pela frente", comemorou. Preta e Rodrigo se casaram no dia 12 de maio de 2015 na Igreja Nossa Senhora do Carmo, no Centro do Rio de Janeiro.