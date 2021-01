Na Bahia, Gabi Martins mostra bumbum e tatuagens de biquíni

Rio - A ex-BBB Gabi Martins está passando uns dias na Bahia. Ela postou no Instagram uma foto em que aparece na praia, de biquíni, exibindo o corpão e mostrando suas tatuagens. "Prefiro o seu calor da Bahiaaaaaa. E eu tô apaixonada por aqui, viu! Tem que respeitar", escreveu Gabi na legenda da foto. A cantora recebeu vários elogios. "Ficou mais linda ainda na Bahia", comentou Claudia Leitte. "Linda", disse um admirador. "Perfeita", comentou outra pessoa.

Atualmente, Gabi Martins está namorando o cantor Tierry. Neste final de semana, foram vazados alguns áudios de seu ex-namorado, Gui Napolitano, criticando a cantora. "Eu tô muito bem, eu tô curtindo conhecer a Cathe (Catherine Bascoy). É igual o outro lá [Tierry], se eu não respondo, fica me atacando, e eu falo, não vou ficar dando palco para esse bost*", disse Gui no áudio, divulgado pelo perfil "Gossip do Dia".

