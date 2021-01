Por O Dia

Rio - O vestido de noiva usado pela princesa Diana foi uma peça desenvolvida pelos estilistas David e Elizabeth Emanuel, que na época eram um casal. Atualmente separados, eles estão brigando na justiça por causa de leilões de croquis do vestido de casamento e algumas roupas usadas por Lady Di.

Elizabeth quis revender esboços que criou ao longo dos anos, mas o ex-parceiro quer impedir que a venda aconteça. De acordo com o jornal inglês "Daily Mail", David está acusando Elizabeth de produzir versões dos croquis para colocar em um leilão. Ele deseja que as cópias sejam destruídas, além de uma declaração de que ele e a ex possuem igualmente os direitos autorais dos desenhos, junto com uma ordem judicial impedindo que seja infligido e o direito de obter uma parte dos lucros.Na disputa, croquis do vestido usado durante o noivado entre Diana e Charles e outros seis modelos estão no centro da briga.