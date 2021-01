Tom Holland em 'Homem Aranha Longe de Casa' Divulgação

Rio - O ator Tom Holland, de 24 anos, falou sobre sua reação ao saber que seria o novo Homem-Aranha e relembrou o medo de ser demitido após o primeiro filme. A revelação aconteceu durante uma conversa com o ator Daniel Kaluuya para a série "Actors on Actors", do site "Variety".

Tom contou que para conseguir o papel precisou passar por um processo de escolha muito longo. Como houve uma demora para ser confirmado no primeiro longa interpretando o herói, que seria em "Capitão América: Guerra Civil", o ator imaginou que não foi aprovado.

"Peguei meu computador e meu cachorro estava sentado ao meu lado", contou. “Eu digitei 'Marvel'. Ainda tenho o artigo salvo em meu computador. Ele dizia: 'Gostaríamos de apresentar nosso novo Homem-Aranha, Tom Holland'". Em seguida, continuou: "Quebrei meu computador porque o joguei para o alto. Ele caiu da minha cama e meu cachorro enlouqueceu".

Tom ainda disse que o irmão mais novo, Harry, chegou a duvidar da notícia, isso porque naquela mesma época a Sony havia sido hackeada. “[Harry] estava tipo: 'Não. Isso não é real. Eles teriam ligado para você. Eles foram hackeados'”, revelou Holland. "E então o estúdio me ligou e me deu a notícia. A forma como tudo isso aconteceu foi tão bizarra."

Em seguida ele confessou a Kaluuya que não tinha certeza se continuaria na franquia da Marvel. “Eu filmei 'Guerra Civil', que foi uma semana de trabalho, e desde esse momento até o de gravar 'Homem-Aranha: De Volta ao Lar' [2017] eu estava convencido de que eles iriam me demitir", admitiu. "Não sei o porquê disso. O 'Guerra Civil' ainda não havia acontecido e eu simplesmente não havia ouvido nada de ninguém. Não consigo explicar. Foi horrível, mas não [fui demitido], obviamente. Tem sido louco, cara. Tenho amado cada minuto disso."