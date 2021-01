Ekaterina Baker e o marido Rodney Baker Reprodução / Facebook

Publicado 26/01/2021 14:59

Rio - A atriz Ekaterina Baker, de 31 anos, está sendo acusada de se passar por funcionária de um motel ao lado do marido, um antigo CEO de uma rede de cassinos, para tomar a vacina contra a covid-19 no Canadá. As informações são do "CBC".



Em 21 de janeiro, Baker e Rodney Baker, de 55 anos, viajaram para Beaver Creek, próximo à fronteira do Alasca e com grande presença de povos indígenas. Os moradores do território, que pertence a Yukon, têm prioridade no acesso à vacina.



O Ministro de Serviços Comunitários de Yukon, John Streicker, disse que o casal de Vancouver informou que o casal se passou por funcionários de um motel e não respeitaram o período de isolamento obrigatório de 14 dias ao chegar. "Na verdade, o que eles fizeram foi colocar nossa comunidade e nossa equipe de isolamento em risco", explicou. "Estou muito zangado com isso tudo."



Streicker também disse que não imaginou que algo semelhante poderia acontecer. "Acho que todos nós nos sentimos muito ofendidos com isso", afirmou. "Mas vamos implementar procedimentos adicionais... Não imagino que irá se repetir."



O casal foi abordado no aeroporto quando estavam voltando para casa e foram acusados de não respeitarem uma declaração oficial do governo. De acordo com o site "PageSix", cada um deve pagar uma multa de US$ 1.150, cerca de 6.220 mil reais, além da condenação de até seis meses de prisão.



Ekaterina iniciou a carreira recentemente e participou das produções 'Entre Armas e Brinquedos', 'Chick Fight' e 'The Asset'.