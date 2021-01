Famosos comentam atitudes dos participantes do reality 'Soltos em Floripa' Divulgação

Por O Dia

Publicado 26/01/2021 15:39 | Atualizado 26/01/2021 15:41

Rio - O Prime Video divulgou os nomes dos integrantes da segunda temporada de "Soltos em Floripa". Com a presença de Pabllo Vittar, o reality também conta com MC Carol, Felipe Titto e John Drops. Entre as novidades estão os cantores Jerry Smith e Lexa, que estreiam como "espectadores especiais".



Lexa e Jerry estão na vaga que era ocupada por Bianca Andrade, a Boca Rosa, e Mariano. João Mercuri também vai marcar presença no reality. "Soltos em Floripa: A Resenha" conta com oito episódios semanais, com cerca de 30 minutos, que serão disponibilizados na plataforma de streaming às sextas e está com estreia marcada para 12 de fevereiro.



O Prime Video diz que a temporada nova foi gravada antes da pandemia e, por isso, o público vai ver os participantes curtindo festas com aglomerações.