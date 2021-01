Anselmo Caparica Reprodução

Por O Dia

Publicado 26/01/2021 16:50

Rio - Anselmo Caparica, repórter esportivo da Globo, estava escalado para o confronto entre Corinthians e Red Bull Bragantino no Premiere, como forma de despedida profissional, mas precisou ser substituído por conta do nascimento do filho. Anselmo, que passará para o jornalismo cotidiano dentro da emissora, recebeu uma homenagem de Everaldo Marques ao vivo.



"O Anselmo Caparica, que estava originalmente designado para ser o repórter da transmissão, está fora hoje por um motivo muito especial: pode estar chegando o Antônio, o terceiro filho do Anselmo Caparica e da Paloma Fukusig, nossa companheira aqui do Esporte da Globo", explicou Everaldo.



O apresentador também aproveitou o momento para falar sobre a saída de Anselmo, que vai atuar no "jornalismo geral", como telejornais. "O Caparica está mudando o rumo de sua carreira dentro do Grupo Globo. A partir de amanhã [26], ele faz parte do jornalismo cotidiano, do jornalismo que a gente chama de geral, no SPTV aqui em São Paulo", avisou.



"Ele estaria se despedindo do Esporte nessa transmissão, a cegonha atravessou os planos e ele está agora ao lado da Paloma aguardando a chegada do Antônio, que pode acontecer nas próximas horas. Fica aqui o nosso abraço ao Anselmo Caparica, que tem dez anos de Esporte aqui na Globo, desde o Passaporte SporTV. Um beijo, parabéns!", homenageou.



Caparica usou as redes sociais para compartilhar um vídeo e agradecer a homenagem. "Hoje seria a minha última transmissão no Esporte da Globo. Mal sabia que o destino preparava uma emoção muito maior: a chegada do meu terceiro filho, o Antônio. Não rolou a última transmissão, mas teve essa linda mensagem do Everaldo", escreveu.