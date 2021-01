Por iG

Publicado 26/01/2021 17:50 | Atualizado 26/01/2021 17:53

A polêmica envolvendo uma pulseira emprestada e devolvida com danos ainda não chegou ao fim. A ex-BBB Adriadna Arantes falou que ainda não recebeu a nova joia prometida por Lary Bottino. Prevista para chegar nesta semana, a peça foi comprada pela influencer depois que a ex-BBB afirmou que a que ela usava estava danificada, com cristais opacos. "Ela usava todos os dias para fazer tudo", diz a modelo, em entrevista ao programa "Fofoca Aí", da TV Gazeta.

fotogaleria

Segundo Ariadna, Lary não esta cumprindo com o prazo combinado. "Ela tinha me dado o código de rastreamento, parece que a pulseira ia vir de Israel. Escrevi uma mensagem para ela há duas semana avisando que a peça tinha chegado ao Brasil e ela pagou a alfândega. Depois, escrevi novamente e não recebi resposta, não sei é porque ela está confinada", afirma Ariadna sobre Lary, que está atualmente gravando uma nova temporada do reality show da MTV.Ariadna ainda disse esta ansiosa para a chegada da peça para poder levá-la para sua próxima viagem e até faz uma ameaça: "Espero que até sexta-feira ela chegue em minhas mãos, porque sábado eu embarco para a Europa. Até sexta alguém precisa entrar em contato comigo", conta Ariadna. "Vou aproveitar e mandar mais uma mensagem para ver se consigo um serviço de expedição express. Senão, acho que o barraco vai continuar, vai ser a pulseira parte 2", pontuou.