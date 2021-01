Wagner Montes e Sonia Lima Reprodução da internet

Por iG

Publicado 26/01/2021 18:49 | Atualizado 26/01/2021 18:50

Sônia Lima é uma das atrações do programa "A Noite É Nossa", que será exibido pela Record na noite desta quarta-feira. Em entrevista exclusiva, a atriz relembrou o legado do marido, o apresentador Wagner Montes, que morreu em 2019, e disse que ele sofria constantes ameaças por causa dos programas policiais que apresentava.



"Ele andava com seguranças e até colete à prova de balas ele usava", disse Sônia a Geraldo Luís. "Wagner não gostava de se parecer vulnerável. Ele queria se mostrar forte a qualquer custo", completa.



Sônia foi uma das juradas mais populares dos programas de Silvio Santos e recebeu a equipe da Record em sua mansão, localizada na Grande São Paulo. Foi no imóvel onde ela e Wagnar viveram juntos por 22 anos. A reportagem vai recuperar imagens do casamento deles, que aconteceu em 1987.