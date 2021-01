Luan Santana Nicolle Comis/Divulgação

Por O Dia

Publicado 26/01/2021 19:40 | Atualizado 26/01/2021 19:59

Rio - O cantor Luan Santana fez uma homenagem ao apresentador Fausto Silva nesta terça-feira. O sertanejo compartilhou uma montagem em que aparece ao lado de Faustão e agradece apoio ao longo da carreira e relembrando alguns momentos no palco do "Domingão do Faustão".



"Nesses 13 anos de carreira, posso agradecer centenas de pessoas por me receberem e fazerem com que meus sonhos se tornassem realidade. E uma dessas centenas é você, que sempre me recebeu tão bem em seu programa", disse.