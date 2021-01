Mel Maia faz cara feia ao ser fotografada na praia

Rio - Mel Maia aproveitou a tarde de terça-feira para ir à praia. A atriz esteve nas areias da Praia do Leme, na Zona Sul do Rio, e não gostou nadinha de ser fotografada. Mel chegou a fazer cara feia para o fotógrafo que estava no local. Uma mulher que estava com a atriz também fez um gesto obsceno para o paparazzo.

Relatar erro