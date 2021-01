Por O Dia

Publicado 27/01/2021 11:24

Rio - Com a pandemia da Covid-19, o carioca sofre a ausência do Carnaval na sua dinâmica social. Os ensaios e a preparação do evento mais esperado do ano são rituais que antecedem a data e que são terapias na vida de muitas pessoas. Pensando nisso, o Multibloco, com direção de Thaís Bezerra e Lino Amorim, está realizando um módulo especial de oficina de percussão online totalmente gratuita, com encontros semanais, às segundas de 19h às 20h30. As aulas, que acontecem até fevereiro, são pela plataforma Zoom, com apoio da Lei Aldir Blanc.

fotogaleria

Com o tema Ritmos Cariocas, a oficina aborda o Samba e o Funk, e é direcionada tanto para quem nunca tocou, quanto para quem já tem experiência. No lugar do desfile de Carnaval, a apresentação final acontecerá por meio da produção de dois videoclipes com os 300 integrantes, cada um tocando da sua casa e formando a bateria do bloco. O nome do módulo foi votado entre os integrantes e se chama "Multibloco Carnaval tá ON".A letra do samba fala sobre o momento atual que estamos passando, e foi composta coletivamente. O Samba Multibloco Carnaval tá ON será lançado no Youtube e Instagram do @multibloco na segunda quinzena de fevereiro.Confira a letra:Samba Multibloco Carnaval tá ON - Carnaval Online 2021O MultiblocoEm tempos de Pandemia.Se curou com alegriaPra brincar o CarnavalNosso desfileNão será na AvenidaEsse ano a foliapara nós é virtualPeguei um ItaNaveguei na GeosminaMe empurraram a Cloroquinatão querendo me afundarRespiradouroJá botaram o peso a ouroFica em casaE só sai pra vacinarMe isoleie fiquei enlouquecidocom o zoom no meu ouvido,álcool gel pra me banharJá deu pra verIsso não é gripezinhaUse a máscara certinhaPro nariz não escaparEu lavei prato, lavei fruta, lavei tudoJá limpei quarto e o armário lá no fundoÉ tudo online Isolamento socialMesmo sendo virtualVou fazer meu carnavalNegacionismonesse bloco não se criaCiência não é magiaDeixe a fake news pra láE nesse dia pra quarentenar contenteIgnore o presidenteVem com a gente festejarTem alegriaPoesia e batidãoFique em casa cidadãoPara o vírus não espalharÉ multiblocoAvisando nesse somVista sua fantasiaQue o Carnaval tá OnSERVIÇO:Oficina de Percussão Online do MultiblocoRitmo: Samba e FunkDia e hora: segundas, das 19h às 20h30Datas: 4,11,18, 25 de janeiro; 1 e 8 de fevereiroValor: GratuitoContato: [email protected] / (21) 969416561 (Thaís Bezerra)Inscrições Encerradas