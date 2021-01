365 DNI Reprodução

Publicado 27/01/2021 13:46

Rio - Sucesso da Netflix, o filme '365 DNI' ('365 dias', em português), pode ser comparado ao clássico infantil 'A Bela e a Fera'. Ué, será? Bom, por mais difícil que isso possa parecer, a autora do livro erótico que deu origem ao longa garante que sim. Em entrevista à Buzz Editora, Blanka Lipiska falou sobre as polêmicas em relação ao livro que já figura entre os mais vendidos do Brasil. Confira, abaixo, na íntegra.

1. 365 DNI é um filme de conteúdo adulto, mas foi muito consumido por adolescentes no Brasil, que também criaram fãs-clubes, principalmente para Massimo. Você acredita que seu livro também será consumido por esse público no país? Isso te preocupa?



Eu não posso controlar quem lê meus livros nem quem assiste ao filme. Eu afirmo muito claramente em todas as minhas entrevistas que isso é um livro para adultos e também não para todos os adultos. Eu acho que é preciso ter muita experiência em sexo para poder apreciar plenamente o tipo de sexo que eu apresento em minhas criações. Na verdade, os jovens não têm um gosto tão preciso e tão específico. Portanto, eu aconselho fortemente os jovens a não buscarem nada do que eu crio.



2. Algumas pessoas defendem que seu livro romantiza temas como tráfico sexual e estupro. O que você acha disso?



Se eles disserem algo assim, provavelmente não leram os três livros. Se alguém ler a história inteira e ainda tiver essa opinião, terei o maior prazer em discuti-la, mas se não, não há sentido em fazer isso.



3. Homens como Massimo Torricelli e Christian Grey são um grande sucesso na literatura. Por que você acredita que isso acontece?



As mulheres sentem falta dos "homens de verdade". Infelizmente, no século 21, os homens têm bolas menores do que as mulheres. As mulheres decidem, organizam, criam e um homem fica confortável e começa a se ajustar. A Mãe Natureza o criou de forma diferente e é por isso que as mulheres sentem falta da sensação de ser "uma menina". O homem é quem decide, domina, dá sensação de segurança. Mas não podemos confundir isso com submissão ou falta de independência. Eu sou um exemplo perfeito disso. Nos negócios, eu sou implacável, duro e persistente. Em casa, eu gostaria de ser cuidada, decidir por mim e me dominar de vez em quando. Isso me dá um equilíbrio. É exatamente por isso que as mulheres amam homens como Gray ou Massimo. Eles não pedem, eles fazem.



4. Apesar de todas as polêmicas sobre o livro / filme, você é uma mulher que escreveu uma trilogia erótica bem sucedida. Vivemos em um mundo machista, onde mulheres livres que falam sobre sexo são julgadas por outras mulheres e homens. Esses julgamentos já machucam você? Você ouve muitas coisas sobre isso?



Nos últimos dois anos eu tenho lidado com as opiniões de pessoas que pensam que o sexo é uma criatura mística, como Lord Voldemort em Harry Potter. Todo mundo sabe, porém, ninguém quer dizer o nome dele. Eu acredito que se o sexo não é para procriar, é para ter prazer. E a conversa é a maneira mais fácil de descobrir isso. Na Polônia, eu realizei um tipo de "revolução" sexual e eu me rebelei milhões de mulheres para dizer "não" ao sexo que é simplesmente "ok". As mulheres começaram a esperar mais e a falar abertamente sobre suas necessidades. Isso fui uma surpresa para seus homens, mas eles aceitaram o desafio. Casais me escreveram dizendo que eu salvei seu casamento porque as mulheres se abriram para si mesmas e isso ajudou a se abrirem para seus parceiros.





5. Laura sofre de Síndrome de Estocolmo? É uma hipótese ou não?



A Bela de "A Bela e a Fera" estava sofrendo? Essas duas histórias não diferem muito. Minha história, porém, é para os adultos que podem dizer o que é bom e o que é ruim na vida. "A Bela e a Fera" é um conto de fadas para crianças que ainda não entenderam as regras do mundo. Eu acho que minha heroína não sofre de nenhuma síndrome, porém, para saber isso, é preciso ler os três livros.



6. Você acha que a sociedade está problematizando muitos personagens de ficção?



Eu acho que as pessoas têm problemas em diferenciar a realidade do entretenimento. Quando você pensa assim, todo filme com uma morte diz para você matar e toda mulher que vive da riqueza de um homem é uma garota materialista. As pessoas gostam de escolher o que tratar com seriedade e o que não tratar. O filme sobre Hannibal Lecter é amado apesar de contar a história de um cara que come gente. Além disso, quando você assiste ao filme, na verdade está torcendo pelo ele. Isso significa que nos não somos normais ou mesmo doentes? Definitivamente não! Isso significa que o filme está perfeitamente feito e no final é apenas um filme.