''Festa Privê' será lançada nesta sexta-feira Divulgação

Publicado 27/01/2021 14:32

Rio - Nesta sexta-feira (29), tem o lançamento de uma mais música produzida pelo DJ e produtor Papapatinho. “Festa Privê” tem participação especial da Nathy Mc, Xapakente e da produtora Babi Maracajá que se apresenta como MC nessa faixa.

A música retrata cotidiano dos bailes de rap, trap e funk atuais no Brasil, com ênfase em uma festa fechada e vip que também faz parte do projeto Festa Privê . Na direção do áudio visual quem comanda é o Ganjafilmes. O lançamento será dia 29 de Janeiro as 18h no canal Ganjahfilmes no Youtube.