Suzana Alves, a Tiazinha, assumiu os cabelos brancos Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 28/01/2021 09:14 | Atualizado 28/01/2021 09:19

Rio - Suzana Alves, de 42 anos, a eterna Tiazinha, postou no Instagram uma foto que fez para um ensaio fotográfico e aproveitou para refletir sobre como se sente com os cabelos brancos.

"Eu me sinto a cada dia desmascarando as velhas roupas do desconforto, no contexto da verdadeira colheita! Eu me sinto simples e extremamente humana em seu significado mais puro! Parte integral da natureza, sem agrotóxicos, sem prazo de validade", iniciou.

"Eu me sinto coerente, vestindo minha cor verdadeira, sem filtros e rótulos! Eu me sinto forte como uma árvore antiga, imponente e com uma raiz gigante, que não cabe no concreto e por isso não se importa com a dureza do cimento", completou.

Suzana recebeu vários elogios. "Isso aí! Está cada dia mais gata", disse um internauta. "Tomei coragem e estou assumindo os grisalhos também", disse outra pessoa. "Maravilhosa e inspiradora", comentou uma fã.