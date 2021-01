Cleo e Fiuk reprodução do instagram

Cleo tem acompanhado a participação do irmão, Fiuk, no "Big Brother Brasil". No Instagram, a atriz, de 38 anos, brincou com a aproximação entre o cantor e Juliette.

Nos Stories, Cleo "dá uma bronca" em Fiuk por ele ter chamado a advogada de "meu amor" em uma conversa. "Felipe, não precisava ter chamado de 'meu amor'. Você não está se ajudando", disse a atriz.

Desde o primeiro dia da nova edição, Juliette tem se aproximado de Fiuk e se declarado abertamente ao cantor. Na festa desta quarta-feira, a advogada fingiu estar interessada em Arcrebiano para causar ciúmes no irmão de Cleo.